CISA zaatakowana przez hakerów. Wyłączono dwa systemy

Sekurak przytacza ustalenia serwisu Recorded Future, które wskazują, że zhackowane systemy to Infrastructure Protection Gateway (zawierający informacje o współzależności infrastruktury USA) oraz CSAT - narzędzie z planami bezpieczeństwa chemicznego. Nie są to jednak informacje oficjalnie potwierdzone.

Atak tego rodzaju może mieć przykre skutki nawet w dłuższej perspektywie. Okazuje się, że nawet fabryczny reset urządzenia z oprogramowaniem Ivanti nie zawsze prowadzi do usunięcia problemu i wyeliminowania nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, który może być utrzymywany w tle. Pomijając aspekt techniczny, na razie nie jest jasne, jak dokładnie atakujący mogą wykorzystać informacje, do których udało im się dotrzeć w wyniku ataku na systemy CISA.