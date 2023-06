Atak na ePUAP. Jest dobra wiadomość dla użytkowników

W godzinach porannych odnotowano atak internetowy na platformę ePUAP , a był to typowy DDoS obciążający serwery, w wyniku czego dostęp dla pozostałych osób jest niemożliwy lub utrudniony. Zdaniem Kamila Sadkowskiego, starszego specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Eset, to nie tylko nie pierwszy tego typu przypadek, ale z pewnością także nie ostatni .

"Najważniejszą informacją dla użytkowników platformy jest to, że atak DDoS nie modyfikuje baz danych na atakowanym serwerze, co oznacza, że nie jest w stanie zmodyfikować naszych dokumentów wymienianych z urzędami. Co najwyżej może uniemożliwić korzystanie z platformy na pewien czas. Oznacza to, że osoby, które korzystają z ePUAP, nie są narażone w wyniku tego ataku na wyciek danych osobowych" - tłumaczy ekspert.