Atak na użytkowników Steama. Sfałszowano okno logowania

NASK ostrzega o wykrytej niedawno akcji podszywania się pod Steam . Oszuści przygotowali fałszywą stronę z ofertą dostępu do gry Counter Strike i kusili możliwością pobrania jej po zalogowaniu danymi Steama. Okienko logowania było fałszywe - zamiast wprowadzać login i hasło do aplikacji, użytkownik przekazywał dane prosto w ręce oszustów . Otwierało im to drogę do przejęcia konta Steam wraz z całą zawartścią.

To przykład phishingu z wykorzystaniem metody Browser in the Browser. Jej istotą jest wyświetlenie nowego okna przeglądarki na ekranie i na tyle dobrze spreparowanej strony internetowej udającej aplikację, że użytkownik może pomyśleć, że uruchomiony został dany program. W tym przypadku fałszywą witrynę przygotowano tak, by udawała okno logowania do aplikacji Steam, które jest świetnie znane każdemu graczowi.