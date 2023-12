Avast Free Antivirus – darmowy sposób na skuteczną ochronę komputera

Dobrym rozwiązaniem może być darmowy Avast Free Antivirus, który oferuje wiele ciekawych funkcji. Twórcy oparli jego działanie na sześciu filarach, pomagających zachować bezpieczeństwo w systemie operacyjnym. Co najistotniejsze, wszystko to jest dostępne za darmo – nie tylko w wersji na Windowsa, ale również komputery z macOS-em oraz urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em.

Sześć filarów bezpieczeństwa

Avast Free Antivirus to darmowe oprogramowanie zabezpieczające, które pomaga chronić system operacyjny przed atakami. Jedną z podstawowych funkcji jest inteligentne skanowanie, które pomaga znaleźć luki w zabezpieczeniach, a potem odpowiednio je załatać. Oprogramowanie wykrywa różne rodzaje złośliwego oprogramowania, w tym spyware, trojany, wirusy, niechciane reklamy i inne pliki, które infekują komputer. Komplementarna do skanowania jest funkcja CyberCapture. Dzięki niej Avast Free Antivirus na bieżąco wysyła podejrzane pliki do chmury, gdzie są analizowane pod kątem bezpieczeństwa. Jeśli istnieje taka konieczność, program podpowiada, jak pozbyć się zagrożenia.

Dla bezpieczeństwa peceta kluczowa jest także ochrona w czasie rzeczywistym realizowana w tym przypadku na dwa sposoby. Z jednej strony Avast na bieżąco skanuje pliki przed otwarciem, by uniknąć uruchomienia złośliwego oprogramowania, z drugiej natomiast – monitoruje działania aplikacji. Jeśli któreś wyda się podejrzane, użytkownik zostanie o tym od razu powiadomiony.

Avast Free Antivirus © Avast

Dwa ostatnie kluczowe filary to dysk ratunkowy oraz kwarantanna. Ten pierwszy przyda się w skrajnych sytuacjach. Jeśli komputer zostanie zainfekowany w taki sposób, że nie można z niego korzystać po uruchomieniu, dysk ratunkowy utworzony wcześniej przez Avasta pozwoli usunąć zagrożenie z dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Kwarantanna z kolei to typowy mechanizm antywirusowy – potencjalnie szkodliwe pliki przechowywane są w izolacji względem systemu operacyjnego, co pozwala zminimalizować ewentualne skutki uruchomienia szkodliwego oprogramowania.

To wciąż nie wszystkie funkcje

Avast Free Antivirus oferuje także inne opcje, które pomagają na co dzień dbać o komputer. Warto zwrócić uwagę m.in. na możliwość swobodnego łączenia się ze wszystkimi sieciami Wi-Fi (także publicznymi) dzięki działaniu zapory ogniowej oraz tzw. inspektora sieci. Avast skutecznie blokuje w ten sposób dostęp niepowołanych osób do danych z komputera i na bieżąco wykrywa złośliwe ataki.

Antywirus Avasta dba także o inne aspekty codziennego korzystania z internetu. Cenne są między innymi powiadomienia. Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany, kiedy pobierany załącznik z poczty e-mail może być złośliwy, a także otrzyma alerty bezpieczeństwa związane ze zhakowaniem haseł powiązanych z kontami e-mail użytkownika. Avast chroni także przed skutkami nieświadomego dołączenia do botnetu oraz zapobiega działaniu oprogramowania typu ransomware. To znany patent oszustów, którzy wymuszają okup w zamian za udostępnienie klucza deszyfrującego zablokowane przez nich pliki. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest również regularne wykonywanie kopii zapasowej, o co niezależnie od stosowanego antywirusa zawsze warto zadbać.

Avast Free Antivirus © Avast

Avast za darmo – warto sprawdzić

Zważywszy, że Avast Free Antivirus, jak sama nazwa wskazuje, jest darmowym oprogramowaniem, warto dać mu szansę i sprawdzić, jak będzie sprawował się w komputerze. Mając na uwadze liczbę oferowanych mechanizmów zabezpieczających, szczegółową pomoc techniczną na stronie internetowej producenta oraz wysokie oceny recenzentów, trudno znaleźć argumenty, które wstrzymywałyby użytkownika przed wypróbowaniem Avasta.

Płatna współpraca z marką Avast