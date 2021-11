Użytkownicy UPC nie mają dostępu do internetu i telewizji - wynika z szybko przybywających raportów w serwisie downdetector . W ciągu zaledwie kilkunastu minut do serwisu spłynęło przeszło 600 zgłoszeń dotyczących usterki. Znakomita większość użytkowników sygnalizuje problem z dostępem do internetu .

Awaria UPC odczuwalna jest przede wszystkim w dużych miastach, w tym Warszawie, Łodzi, Krakowie czy Lublinie. Co ciekawe, jest to druga tego typu sytuacja w ostatnim czasie. W poniedziałek tuż po godzinie 23:30 klienci UPC również stracili dostęp do sieci. Problem utrzymywał się przynajmniej do 1:00 w nocy we wtorek.