UPC nie działa. Tysiące użytkowników bez internetu (aktualizacja)

Klienci UPC od kilkudziesięciu minut zgłaszają problemy z dostępem do internetu - wynika z informacji w serwisie downdetector. Niektórzy mają jednak również problem z telewizją. Na ten moment nie wiadomo, co jest przyczyną awarii, ale wydaje się być poważna. W ciągu kilkudziesięciu minut do serwisu spłynęło około 2 tysiące zgłoszeń.