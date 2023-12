Zgodnie z raportami w serwisie downdetector, problemy z bankowością Pekao24 zaczęły się masowo nasilać po godz. 12:00. Od tamtego czasu do teraz awaria nadal nie została usunięta. Jak podaje Pekao w krótkiej informacji do klientów, trwają prace nad usunięciem problemu, ale przewidywany czas usunięcia awarii nie został sprecyzowany.

Wygląda na to, że awaria powoli dobiega końca. Po szczycie zgłoszeń w serwisie downdetector (tuż przed godz. 13:30), ich liczba zaczęła maleć i godzinę później oscyluje już wokół tysiąca . Taka wartość wciąż jednak każe sądzić, że nie u wszystkich użytkowników logowanie do platformy Pekao24 działa już tak jak powinno.

Stale aktualizowana liczba zgłoszeń w serwisie downdetector spadła do poziomu poniżej 100 raportów. Wnioskujemy więc, że co do zasady awaria Pekao została usunięta i klienci mogą już swobodnie logować się do serwisu Pekao24, zaś pozostałe zgłoszenia mają najpewniej charakter incydentalny.