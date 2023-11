CSIRT KNF przypomina, aby użytkownicy starannie sprawdzali adres strony internetowej, przez którą planują dokonać płatności. To zasada, której warto przestrzegać zawsze, niezależnie od tego, w jakim banku ma się konto.

Nie tak dawno pisaliśmy o podobnych próbach wyłudzenia danych, które dotknęły klientów Banku PKO BP , ale takich przypadków można mnożyć znacznie więcej. A nie jest to jedyna powszechnie stosowana forma oszustwa przez cyberprzestępców. Nieco mniej znaną, ale równie groźną metodą są oszustwa na kody QR, które są o tyle niebezpieczne, że ciężko je wykryć .

Należy pamiętać, że oszuści wymyślają coraz to nowe formy próby pozyskania naszych danych. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie stron logowania do banków, rozważne robienie zakupów w sieci czy dokładne czytanie przychodzących maili (zwłaszcza z "banków", czy wzywających nas do dokonania jakiejkolwiek płatności). Nigdy nie należy klikać w linki nieznanego pochodzenia czy instalować oprogramowania z nieznanych źródeł. Warto pamiętać, że banki nigdy nie proszę o instalację zewnętrznych programów, ani podawania haseł czy loginów dzwoniącym konsultantom.