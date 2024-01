Bing nie wygra z Google'em. Microsoft zmienił podejście

Decyzja o rezygnacji z pełnoskalowej rywalizacji o rynek wyszukiwania w internecie na rzecz budowania silnej marki w obszarze AI była logicznym krokiem w strategii Microsoftu, którą firma realizowała przez ostatnie 12 miesięcy . Microsoft stawia na generatywną sztuczną inteligencję, gdzie pole do rywalizacji jest znacznie szersze i mniej zagospodarowane.

Decyzja ta została ogłoszona kilka tygodni temu, ale jej interpretacja wymagała czytania między wierszami. Firma zmieniła nazwę swojego generatywnego czatu, który do tej pory nazywał się tak samo jak wyszukiwarka, czyli Bing. Teraz czat został włączony do rodziny narzędzi Copilot, pod którą kryją się różne programy ułatwiające generowanie kodu programistycznego, tworzenie treści firmowych i dokumentów oraz usprawnianie procesów biznesowych.

"Tworzenie jednej silnej marki dla wszystkich aktywności Microsoftu związanych z generatywną AI jest bardzo sensowne pod kątem strategii i zarządzania marką" - tłumaczy Bartosz Kotowicz z Semcore, agencji wspierającej firmy w cyfrowym marketingu i pozycjonowaniu stron internetowych. "Z jednej strony uproszczenie architektury marek ma znaczenie czysto informacyjne i użytecznościowe. Pomoże odbiorcom w odczytaniu bogatej oferty w tej kategorii, gdyż firma Microsoft ma już kilka narzędzi AI pod nazwą Copilot, w tym Copilot w systemie Windows, Copilot dla Microsoft 365 oraz Microsoft Security Copilot. Z drugiej strony to także zmiana symboliczna, mocno uwypuklająca i podnosząca rangę marki Copilot"- dodaje.

Zmiana nazwy nie jest jednak najważniejszym elementem tej strategii. Microsoft udostępnił wersję Copilot z funkcją czatu za darmo, bez konieczności korzystania z wyszukiwarki Bing . Strona Copilot współpracowała dotychczas tylko z przeglądarkami Edge i Chrome, zarówno na systemie Windows, jak i macOS. Od końca grudnia użytkownicy mobilni systemu Android mogą pobrać darmową aplikację i korzystać z rozwiązań, które do tej pory były znane pod nazwą Bing, ale bez konieczności korzystania z tej wyszukiwarki.

Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy z botem, korzystać z modelu GPT-4 do tworzenia tekstu oraz z modelu DALL-E 3 do tworzenia obrazów. Natomiast posiadacze telefonów Apple na razie muszą zadowolić się możliwością pobrania tradycyjnej wyszukiwarki Bing i korzystaniem z narzędzi AI za jej pośrednictwem.

W lutym Microsoft uruchomił Bing Chat, obsługiwany przez ChatGPT, w który firma zainwestowała ponad 13 miliardów dolarów. Microsoft podjął tę decyzję, ponieważ miał nadzieję przejąć udziały w rynku wyszukiwania od Google. Firma wierzyła, że ludzie będą przybywać do Binga, aby skorzystać z narzędzia genAI i uda podkopać dominację Google.

W pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy udostępniono Bing Chat, Google miał nawet 90 proc. światowego rynku wyszukiwania, a Bing był daleko w tyle z zaledwie kilkoma procentami. Microsoft liczył, że przejęcie choćby kilku procent rynku więcej mogłoby generować miliardowe przychody. Rynkowy udział Google co prawda lekko spadł, a Binga nieznacznie urósł, ale nie na tyle, by było to istotne.