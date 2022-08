Google odcina żyłkę od clickbaitów. Wyszukiwarka to nie miejsce dla nich

"Wiemy, że ludzie nie uznają treści za pomocne, jeśli wydają się one zaprojektowane tak, by przyciągać kliknięcia, a nie informować czytelników" – stwierdza inżynier firmy Danny Sullivan we wpisie na blogu Google. "SEO spam", czyli treści pisane specjalnie po to, by pojawić się wysoko na stronach wyników wyszukiwania, od dawna jest solą w oku firm takich jak Google. Żeby rozwiązać ten problem, firma wprowadziła "aktualizację pomocnych treści".