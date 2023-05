Bing będzie domyślną wyszukiwarką w Firefoksie? Rozmowy trwają

Sztuczna inteligencja w Bingu sprawiła, że wyszukiwarka, która do tej pory była absolutnie niszowa, stała się szalenie popularna. Daleko jej wciąż do wyników notowanych przez Google’a, ale wzrost zainteresowania jest niemożliwy do przeoczenia. Pojawiły się nawet problemy z jej działaniem – krótko mówiąc: serwery Binga nie wytrzymały naporu użytkowników .

Minęło już kilka miesięcy od debiutu sztucznej inteligencji w Bingu, a Google wciąż nie jest w pełni gotowy na to, by zaserwować swoją odpowiedź (choć podczas konferencji I/O 2023 zapowiedział, że AI w wyszukiwarce jest tylko kwestią czasu). Gdy połączy się to ze świetnymi statystykami nie będzie więc zaskoczeniem, że Microsoft poczuł, że to jego moment i stara się to w pełni wykorzystać. Jak podaje The Information, prowadzi rozmowy z Mozillą, by Bing stał się domyślną wyszukiwarką w przeglądarce Firefox.