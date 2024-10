Bitcoin w tle oszustwa. 600 osób zainwestowało 40 mln złotych

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości opisuje akt oskarżenia w sprawie niegospodarnego inwestowania przeszło 40 milionów złotych od ponad 600 osób . Skierowano go przeciwko obywatelowi Gruzji i obywatelce Ukrainy, którzy mieli nakłaniać do zakupu Bitcoinów przez internet za pośrednictwem kilku internetowych platform inwestycyjnych . CBZC wymienia serwisy aspenholding[.]com, olympusmarkets[.]com, lvgrowmarkets[.]com oraz gorisemarkets[.]com.

Aby realizować swoje ataki, oskarżeni posługiwali się dobrze przygotowanym zapleczem technicznym - wykorzystywali m.in. spoofing telefoniczny poprzez maskowanie adresu IP oraz tzw. simboksy do anonimizacji połączeń telefonicznych realizowanych przez infrastrukturę telekomunikacyjną. Dzwoniąc do swoich ofiar, deklarowali możliwość zainwestowania w kryptowalutę Bitcoin i nakłaniali do instalacji oprogramowania zdalnego dostępu, co miało być niezbędne do skutecznego przekazania środków.