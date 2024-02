Błąd w kamerach IP. Użytkownicy zobaczyli cudze mieszkania

Kamery IP Wyze znane z sieci Amazon to proste urządzenia przeznaczone głównie do działania wewnątrz mieszkań - na potrzeby monitorowania dzieci czy zwierząt. Z założenia analizują więc obraz z przestrzeni prywatnej, wewnątrz domów. Jak podaje The Verge, ostatnio użytkownicy mogli się zdziwić, gdy zobaczyli na ekranach swoich telefonów powiadomienia o wykrytych zdarzeniach wraz ze stopklatkami z kamer zainstalowanych u innych użytkowników.

Jak udało się ustalić, problem wystąpił do awarii Amazon Web Services, gdy serwery zostały przeciążone, co miało doprowadzić do "pomieszania" danych. Wyze deklaruje, że użytkownicy zobaczyli tylko błędne miniatury w powiadomieniach, nie mogli jednak wyświetlić streamingu z kamer innych osób.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sprawa błędnych powiadomień z aplikacji do obsługi kamer Wyze jest analizowana i jak dotychczas podano, dotyczy przynajmniej 14 użytkowników. Firma ma poinformować wszystkich o zaistniałym problemie. W czasie badania przyczyn, Amazon zdecydował się wyłączyć u użytkowników zakładkę powiadomień, by wykluczyć dalsze usterki.

The Verge zwraca uwagę, że nie jest to pierwszy przypadek tego typu rażących niedociągnięć związanych z kamerami Wyze, co może się przełożyć na zaufanie do całej firmy. Podobna sytuacja miała miejsce we wrześniu 2023 roku, wcześniej wyszło też na jaw, że firma Wyze zdawała sobie przez lata sprawę z braku możliwości załatania części swoich kamer pod kątem znanych luk i nie poinformowała o tym użytkowników.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl