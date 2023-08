Luka w drukarkach Canona. Problem dotyczy prawie 200 modeli

Canon apeluje do użytkowników, by podjęli dodatkowe kroki przed oddaniem drukarki do serwisu, odsprzedażą czy wypożyczeniem osobie trzeciej. W pamięci urządzeń zostają bowiem "wrażliwe dane związane z połączeniem Wi-Fi" - czytamy w opisie luki na stronie producenta. Chociaż Canon nie podaje szczegółów, w praktyce może chodzić m.in. o SSID sieci, lokalny adres IP czy choćby hasło, które potencjalnie może być w jakiś sposób odzyskane z drukarki, a później wykorzystane do nieautoryzowanego połączenia z siecią Wi-Fi właściciela.

W praktyce problem dotyczy przede wszystkim tych użytkowników drukarek Canona, którzy chcą oddać urządzenie do użytkowania osobie trzeciej. Firma podkreśla, że przywrócenie ustawień fabrycznych nie gwarantuje w każdym przypadku usunięcia szczegółów dotyczących Wi-Fi i zaleca późniejsze ręczne skasowanie ustawień sieci. Pełna lista drukarek, których dotyczy problem została opublikowana w dokumencie PDF. Można tu znaleźć zarówno domowe, jak i firmowe i wieloformatowe sprzęty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak usunąć dane z drukarki Canona?

Canon tłumaczy, jak podejść do tematu usuwania danych z drukarek, by zrobić to skutecznie. W większości modeli odpowiednia ma być następująca procedura: Reset wszystkich ustawień (Opcja Resetuj ustawienia/Zresetuj wszystkie), Włączenie bezprzewodowego połączenia, Ponowny reset wszystkich ustawień.

W części sprzętów opcja Resetuj ustawienia/Zresetuj wszystkie może być jednak niedostępna. Wówczas Canon zaleca podejść do sprawy inaczej i zagłębić się od razu w ustawienia sieci (sprawdzając instrukcję do swojej drukarki). Co do zasady proces sprawdza się jednak do następujących etapów: Reset ustawień LAN, Włączenie bezprzewodowego połączenia, Ponowne zresetowanie ustawień LAN.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl