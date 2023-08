Samochody znikają "na gameboya". Kluczyk nie jest potrzebny

W przypadku kradzieży "na gameboya" jest jednak inaczej, a jak podaje Rzeczpospolita, liczba takich incydentów rośnie . "Złodzieje wykorzystują do tego nowoczesny sprzęt, przełamując zabezpieczenia, co oznacza, że samochód kradziony jest w ciągu kilku sekund. Otwierają je "na walizkę", a ostatnio coraz częściej przy użyciu "gameboya", urządzenia wyglądającego jak zabawka – podręczna konsola" – mówi cytowany przez RP Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Rzeczpospolita powołująca się na informacje z serwisu zabezpiecz-auto.pl podaje, że w przeciwieństwie do metody "na walizkę" , zastosowanie przenośnego urządzenia imitującego konsolę nie wymaga dostępu do kluczyka auta . Sprzęt odczytuje sygnał wysyłany przez sam samochód i na tej podstawie generuje własny sygnał zwrotny, "podszywając się" pod oryginalny pilot. W efekcie samochód można otworzyć bez nawiązania komunikacji z autentycznym kluczykiem .

Co ciekawe, bułgarski "gameboy" powstał w założeniu po to, by pomóc ślusarzom próbującym dostać się do danego samochodu na życzenie klienta, gdy ten zgubi kluczyki. Złodzieje szybko zauważyli jednak, że sprzęt w praktyce jest "świetnym rozwiązaniem" dla nich.