Firmy masowo wymieniają sprzęt. Ważne dane jak na tacy

Na problem zwracają uwagę badacze z firmy Eset , którzy kupili wybrane routery z rynku wtórnego, które wcześniej działały w dużych firmach. W ponad połowie znaleziono wrażliwe dane, bo sprzedający nie zadbali o ich usunięcie. Eset podaje, że finalnie kupił 16 routerów i w 9 z nich dotarł do szczegółów konfiguracji sieci poprzedniego właściciela. Ponadto udało się odczytać szereg innych danych, w tym dane klientów .

Jak podają badacze, we wszystkich urządzeniach dało się dotrzeć przynajmniej do jednego poświadczenia IPsec lub VPN, bądź zaszyfrowane jednostronnie hasło roota, ponadto wszystkie zawierały takie dane, które pozwalały wiarygodnie zidentyfikować poprzedniego właściciela lub operatora. W 8 z 9 routerów udało się dotrzeć do kluczy uwierzytelniających i szczegółów połączeń dla określonych aplikacji. W 3 urządzeniach zostały dane, które pozwalały na nawiązanie bezpiecznego połączenia z siecią firmy.