FBI odradza publiczne ładowarki. Ekspert proponuje proste rozwiązanie

Konieczność naładowania telefonu w miejscu publicznym może przydarzyć się każdemu, ale korzystanie w tym celu z publicznie dostępnych ładowarek z portami USB nie jest najlepszym rozwiązaniem - wynika z rekomendacji FBI. Zagrożeniem jest bowiem atak, w którym stacja ładowania nie tylko dostarcza energię do urządzenia, ale i nawiązuje komunikację z telefonem. Może to prowadzić do wykradania prywatnych danych.