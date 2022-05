BLIK rozszerza działalność. Polski standard płatności dołącza do systemu SWIFT

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych, który powstał z inicjatywy polskich banków. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

W kwietniu PSP przeszedł odpowiednią procedurę i jest obecnie uczestnikiem SWIFT – zauważa serwis Cashless. Informacja miała zostać potwierdzona przez biuro prasowe polskiej spółki. Przyłączenie BLIKA do systemu SWIFT ma umożliwić międzynarodową ekspansję polskiego systemu płatności.

Po pierwsze, ma to umożliwić realizację międzynarodowych przelewów na numer telefonu odbiorcy. Kolejnym jeszcze większym krokiem jest wprowadzenie systemu BLIK go do oferty zagranicznych banków. PSP już teraz prowadzi prace mające na celu wdrożenie standardu w pierwszym kraju poza Polską, którym najprawdopodobniej będzie Rumunia.