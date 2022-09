BLIK Płacę Później - nowość dla niektórych klientów Banku Millennium

Obsługa nowej usługi jest przy tym analogiczna, jak znanego wszystkim Blika. Nowa opcja jest na tę chwilę nadal testowana, jak podaje Bank Millennium, w wybranej grupie klientów . Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy mechanizm zostanie udostępniony wszystkim. Być może zależy to od powodzenia testów.

Płatności odroczone to jeden z naszych strategicznych projektów. Każdego dnia użytkownicy realizują ponad 3 mln transakcji Blikiem. BLIK Płacę Później doskonale uzupełnia nasze portfolio, dając klientom dodatkową korzyść w postaci odroczenia płatności. Jesteśmy przekonani, że nasza usługa stanie się standardem Buy Now, Pay Later na tym kształtującym się jeszcze rynku – komentuje Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.