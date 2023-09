Amerykanie powiedzieli dość. Sankcje wobec rosyjskich hakerów

Brian Nelson, wiceminister skarbu, oznajmił: "Stany Zjednoczone są zdeterminowane w wysiłkach, by walczyć z ransomware i odpowiadać na zakłócenia naszej infrastruktury krytycznej". To jest już drugi zestaw restrykcji, które zostały nałożone na tę grupę. Pierwszy zestaw sankcji został wprowadzony w lutym, kiedy to na listę sankcji trafiło siedmiu innych hakerów.