Bon na laptopa dla nauczyciela. Kto może otrzymać dofinansowanie?

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli to nie tylko bezpłatne laptopy, które trafiły do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej . Jakiś czas temu Nowe prawo obejmuje także nauczycieli. W myśl ustawy będą oni mogli otrzymać jednorazowy bon o wartości 2500 zł przeznaczony na zakup laptopa. Niedawno Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt rozporządzenia, które określa zasady wnioskowania o bony na zakup laptopów dla nauczycieli .

Nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł, który należy przeznaczyć na zakup laptopa. Co ważne, Ministerstwo nie precyzuje tutaj konkretnego urządzenia - może być to model o wartości do 2500 zł, ale może być to droższy model, do którego nauczyciel dopłaci z własnej kieszeni.