Laptop dla czwartoklasisty – kiedy będzie można odebrać?

Rządowy program "Laptop dla Ucznia" to ambitne przedsięwzięcie, które ma na celu ułatwienie transformacji cyfrowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych.

Warto dodać, że rodzice nie muszą składać wniosku o laptopa dla swojego dziecka. Informacje będą automatycznie pobierane z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie teoretycznie powinny znajdować się aktualne dane dotyczące liczby uczniów uprawnionych do otrzymania laptopa.

Sprzęt będzie dostarczany tam, gdzie wskaże to samorząd, a dostawami zajmą się firmy kurierskie. Celem jest, aby dostawy były realizowane jak najszybciej. Według Cieszyńskiego, we wrześniu prawie wszystkie komputery powinny już trafić do szkół.