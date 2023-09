Laptopy dla uczniów. Wybrano dostawców w ostatnich 23 regionach Polski

Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, wyjaśnił, że po publikacji listy gmin, które z różnych przyczyn nie dopełniły wymaganych formalności i nie mogły otrzymać sprzętu, do Centralnego Ośrodka Administracji Rządowej wpłynęło wiele umów, a także poprawionych i uzupełnionych dokumentów. Dodał, że są już dostępne wzory umów użyczenia lub przekazania na własność laptopa, co umożliwia przekazywanie sprzętu rodzicom uczniów.

W ramach programu Laptop dla Ucznia , który jest kolejnym elementem strategii cyfryzacji Polski, przekazanych zostanie łącznie 394 346 laptopów . Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 1 miliard 149 milionów złotych. Laptopów, które otrzymają uczniowie, będzie można używać na wszystkich lekcjach, nie tylko na informatyce. Sprzęt stanie się własnością rodziców uczniów , a jego przekazanie nastąpi na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia. Jak dotąd dostarczono już ponad 51 tysięcy laptopów do 1866 szkół.

Minister Cieszyński podkreślił, że wzory umów użyczenia i przekazania sprzętu na własność są dostępne na stronie internetowej programu. Zachęcił organy prowadzące szkoły do zapraszania rodziców do podpisywania tych umów, co umożliwi bezpośrednie przekazanie sprzętu uczniom.