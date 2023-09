Laptop dla 4-klasistów. Pierwsze urządzenia trafiły do uczniów

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji poinformował, że pierwsza partia, licząca ponad 4 tysiące laptopów, została już dostarczona do szkół na terenie całego kraju. Sam Otwock otrzymał około 400 urządzeń. "Bardzo się cieszymy, że jest to pierwsze miasto, które jest wyposażone w te laptopy" - powiedział. "W kolejnych tygodniach trafią one także do innych uczniów i będą wykorzystywane w domu i na lekcjach jako wsparcie uczniów i nauczycieli" - dodał.