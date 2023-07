Brak internetu w UPC. Poważna awaria w wielu miastach

Trwa awaria internetu UPC, w wyniku której klienci z wielu miast po prostu nie mają dostępu do sieci - wynika z lawinowo rosnącej liczby zgłoszeń w serwisie downdetector . Problemy zaczęły nasilać się przed godziną 13:00 , a raporty spływają z szeregu miast, w tym Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy czy Gdańka.

Znakomita większość użytkowników zgłasza awarię internetu UPC. Cześć sygnalizuje również problemy z telewizją, ale to najpewniej naturalna konsekwencja z uwagi na oferowane przez operatora pakiety. Na tę chwilę trudno powiedzieć, jak długo potrwają jeszcze utrudnienia. Do momentu publikacji niniejszego tekstu do serwisu downdetector zdążyło spłynąć przeszło 3 tysiące zgłoszeń o awarii UPC.