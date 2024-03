Vectra prawdopodobnie walczy z awarią internetu, w wyniku której w wielu miastach nie ma dostępu do sieci. Potwierdzają to spływające do serwisu downdetector zgłoszenia usterki, które w większości dotyczą braku dostępu do sieci, a pojedyncze również sygnału telewizji. Raporty o awarii Vectry spłynęły jak dotąd m.in. z Warszawy, Krakowa, Katowic, Szczecina, Poznania czy Trójmiasta.