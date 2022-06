CarPlay w Tesli jest możliwy. Polak zrobił obejście

Twórca projektu na jego oficjalnej stronie poinformował o kolejnym wydaniu (wersja 2022.25.1) oprogramowania. Głównym celem projektu jest maksymalna użyteczność. Podobnie jak w poprzedniej wersji, do działania wykorzystywane są dwie płyty Raspberry Pi. Taka konfiguracja umożliwia łatwiejsze opracowywanie i testowanie nowych funkcji , przy czym Gapiński podaje, że jest to rozwiązanie tymczasowe. W przyszłości zostanie zastąpione pomysłem opartym na Raspberry Pi 4.

W najnowszym wydaniu komponent wyświetlania został zrefaktoryzowany, aby umożliwić częstotliwość odświeżania do 60 Hz. Poprawiła się stabilność Fluttera, a dźwięk z Androida jest kierowany bezpośrednio do przeglądarki Tesla. Czasy ładowania zostały znacznie skrócone i wszystkie aplikacje uruchamiają się w orientacji poziomej. Dzięki działającej blokadzie orientacji możliwe jest uruchamianie również takich programów jak Apple Music w tej samej orientacji.

W nowym wydaniu sklep Google Play został zastąpiony przez Aurora Store, a usługi sklepu zamienione na microG. Dźwięki nawigacji również w końcu działają prawidłowo, jednak są aktywne tylko wtedy, gdy włączona jest przeglądarka Tesla. Co najważniejsze, proces konfiguracji Tesla Android został uproszczony do tego stopnia, że ​użytkownik ​nie musi już wykonywać kilkunastu kroków, by go uruchomić.