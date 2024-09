CBZC podało liczby. Uważaj w mediach społecznościowych

CBZC ostrzega przed działaniami oszustów, którzy wykorzystują media społecznościowe do szerzenia dezinformacji i zachęcania do brania udziału w fałszywych zbiórkach pieniędzy. Taki rodzaj oszustwa znany jest od dawna, ale "okazja" taka jak powodzie nie zdarza się często. Atakujący wykorzystują ten wątek i wciąż tworzą zmanipulowane materiały, by zachęcać do wpłacania pieniędzy.

CBZC informuje, że dzięki działaniom Policji do 30 września zidentyfikowano 205 fałszywych zbiórek pieniędzy związanych z powodziami. Równolegle wskazano 45 kont w mediach społecznościowych, które były wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i wprowadzania chaosu w społeczeństwie. To okazja, by uświadomić sobie, że nie wszystkie informacje widoczne w sieci są autentyczne i mogą wydawać się prawdziwe dla wielu osób, które nawet nieświadomie udostępniają je dalej.

Wcześniej CBZC informowało o skutecznym zatrzymaniu dwójki mężczyzn odpowiedzialnych za jedną z pierwszych zbiórek tego rodzaju. Policja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny, którzy był wykorzystywany do szerzenia dezinformacji i zachęcania do oglądania drastycznego materiału na Facebooku w kontekście powodzi. Fałszywymi linkami przestępcy prowadzili do spreparowanej strony z "podwójnym logowaniem", z pomocą której wyłudzano dane uwierzytelniające do platformy społecznościowej.

