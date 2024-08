Komunikat CERT Polska. Uwaga na podwójne logowanie

CERT Polska ostrzega przed podwójnym logowaniem na Facebooku. To element oszustwa, w którym ktoś zachęca do obejrzenia materiału rzekomo wymagającego potwierdzenia wieku. Jeśli jesteś zalogowany, a mimo to formularz wymaga ponownego logowania - to próba wyłudzenia danych.

CERT Polska przypomina o fałszywych materiałach na Facebooku, do zobaczenia których ma być konieczne "potwierdzenie wieku" - najczęściej pod pretekstem wyrażenia zgody na zobaczenie zdjęć lub filmów skategoryzowanych jako treści wrażliwe. Jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem, a mimo to trafisz na stronę, gdzie konieczne jest zalogowanie do Facebooka w celu potwierdzenia wieku - to próba wyłudzenia danych logowania.

Oszuści próbują zdobyć login i hasło, by przejąć twoje konto. Jeśli nie jest aktywne uwierzytelnianie dwuskładnikowe, login i hasło wystarczą, by odciąć właścicielowi dostęp do jego konta na Facebooku. Oszust wykorzysta tak zdobyte konto do realizacji innych oszustw. Najczęściej będzie podszywać się pod osobę, której konto przejął i kontaktował z jej znajomymi, aby zdobyć od nich pieniądze w ramach znanego oszustwa "na Blika".

Należy również pamiętać o nieograniczonym dostępie do stron zarządzanych przez daną osobę, które mogą zostać zalane fałszywymi treściami, co najpewniej nieodwracalnie wpłynie na ich reputację.

CERT Polska apeluje więc, by z dystansem podchodzić do wszelkich materiałów w mediach społecznościowych, które mają wywołać sensację. Ostatecznym potwierdzeniem próby wyłudzenia danych powinien być natomiast sam fakt zobaczenia ekranu logowania do Facebooka mimo przejścia na daną stronę z zalogowanego konta. Użytkownik trafia w ten sposób na fałszywą stronę, która tylko udaje Facebooka wizualnie. Spreparowaną stronę można zwykle poznać już po adresie www.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl