CERT Orange: zwróć uwagę na e‑mail o zwrocie pieniędzy

CERT Orange zwraca uwagę na kampanię phishingową, w której wykorzystano markę Autopay kojarzoną z opłatami za autostrady. Kluczowym elementem wiadomości jest krótka treść, w której fałszywy nadawca sugeruje, że możliwy jest zwrot nadpłaty z uwagi na rzekomo podwójnie opłaconą fakturę . Odbiorca wiadomości jest wzywany do reakcji w ciągu 48 godzin.

Oczywiście komunikat nie ma związku z rzeczywistością. To typowy przekręt, choć jak podkreśla CERT Orange, pretekst zwrotu pieniędzy widujemy raczej rzadko (dużo częściej występujące scenariusze zahaczają o wątek dopłaty jakiejś kwoty pieniędzy lub konieczności potwierdzenia danych). Od strony technicznej jest to natomiast typowy atak tego rodzaju - najważniejszy element to fałszywy link w treści e-maila.