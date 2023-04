My Cloud nie działa. Western Digital zaatakowany przez hakerów

Jak tłumaczy TechCrunch na podstawie oficjalnego oświadczenia Western Digital, atak na systemy firmy miał miejsce jeszcze pod koniec marca . WD potwierdził, że osoba trzecia uzyskała dostęp do "niektórych" systemów, ale szczegóły są jeszcze ustalane. W efekcie od kilku dni nie działają żadne usługi sieciowe Western Digital (co potwierdza strona statusu usługi My Cloud ), a klienci, którzy wykorzystywali chmurę do łączności ze swoimi dyskami - zostali bez dostępu do plików .

Jak czytamy na stronie Western Digital, klienci mogą doświadczać problemów w działaniu usług:

My Cloud,

My Cloud Home,

My Cloud Home Duo,

My Cloud OS 5,

SanDisk ibi,

SanDisk Ixpand Wireless Charger.

WD przeprasza za niedogodności i deklaruje, że trwają prace, by jak najszybciej przywrócić wszystkie usługi do działania. Trudno jednak oszacować, ile może to potrwać. Jak zwraca uwagę TechChrunch, oświadczenie w sprawie usług My Cloud może sugerować, że atak jest związany z wykorzystaniem oprogramowania szyfrującego ransomware. Do czasu rozwiązania sprawy, użytkownicy mogą więc mieć spore problemy z dostępem do swoich plików przez chmurę lub po prostu nie mieć go wcale.