Sztuczka hakerów. 90 proc. oszustw udaje się dzięki niej

W przypadku jednej firmy hakerzy dokonali czterech włamań w ciągu sześciu miesięcy. Każdy atak wyglądał tak samo. Cyberprzestępcy uzyskiwali dostęp do danych firmowych przez niezabezpieczone porty pulpitu zdalnego. Gdy dotarli już do systemów firmowych, hakerzy mogli zainfekować je złośliwym oprogramowaniem, co pozwalało na wyłączenie ochrony punktów końcowych. Dzięki temu możliwy był zdalny dostęp do plików.