Co się dzieje wokół TikToka? Dlaczego jest blokowany?

Z tej popularnej aplikacji społecznościowej każdego miesiąca korzysta ponad miliard użytkowników. Tak duże zainteresowanie sprawia, że coraz więcej państw zaczyna postrzegać TikToka nie jako miejsce dla każdego – nawet tych najmłodszych – a aplikację, która jest potencjalnym źródłem zagrożenia z uwagi na obawy dotyczące szpiegowania użytkowników i negatywny wpływ na ich psychikę. Przeprowadzone w ubiegłym tygodniu przesłuchanie szefa TikToka Shou Zi Chewa przed amerykańskim kongresem jest jednym z działań dotyczących ograniczenia dostępu w kolejnych krajach do platformy stworzonej przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance.

Kolejne państwa wyrażają obawy dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni użytkowników, którzy aktywnie korzystają z chińskiej platformy służącej głównie do dzielenia się krótkimi materiałami wideo. W związku z tym władze skutecznie ograniczają dostęp do TikToka wydając zakazy instalowania aplikacji przez urzędników i pracowników administracji publicznej – podobną treść głosi rekomendacja polskiej Rady ds. Cyfryzacji .

Dziś ograniczenia obowiązują w USA, Kanadzie, Belgii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Tajwanie i Danii . Restrykcje ws. TikToka wydała też Komisja Europejska . Całkowity zakaz pobierania i korzystania z serwisu wprowadzono do tej pory w Indiach i Iranie. Co zatem stoi za decyzjami polityków, którzy lobbują za częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu aplikacji z przestrzeni publicznej? W grę wchodzą oskarżenia o szpiegostwo i negatywny wpływ na użytkowników.

"Aplikacja nie spowoduje, że ktokolwiek wpadnie w depresję z dnia na dzień, ale godziny konsumpcji każdego dnia mogą mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne" – mówił Marc Faddoul cytowany przez "The Guardian".

"Nie wszyscy użytkownicy są gotowi na to, aby stać się viralem w sieci" – mówi Yim Register.

Na skutek tego, chińska platforma stała się miejscem, gdzie miliony użytkowników dzieliło się (i dzieli nadal) najbardziej intymnymi szczegółami ze swojego życia. To sprawia, że często zatraca się anonimowy charakter korzystania z TikToka (zauważalny w porównaniu z Facebookiem, gdzie publikacje są dostępne zwykle dla grona obserwujących i znajomych), a w jego miejsce trafia poddanie się opinii szerokiej publiczności . Trudno w takiej sytuacji ochronić się przed krytyką, z którą nierzadko wielu twórców może sobie nie poradzić bez wsparcia psychologicznego.

Często podnoszonym zarzutem jest ułatwienie najmłodszym dostępu do treści o charakterze erotycznym . Choć regulamin platformy zakazuje publikowania materiałów przedstawiających m.in. nagość, to nie jest rzadkością występowanie filmów z tzw. "pogranicza", a więc takich, które są na skraju zgodności z zasadami TikToka. Od wielu tygodni aplikacja stara się jednak walczyć z tym procederem i ograniczać sugerowanie nieodpowiednich filmów najmłodszej widowni.

Przełom na TikToku? To może uratować aplikację

Zarzuty dotyczące szpiegowania z wykorzystaniem chińskiej platformy społecznościowej nie wzięły się znikąd. Jeszcze w 2020 r. przedsiębiorstwo przyznało, że pracownicy TikToka wykorzystywali aplikację do śledzenia amerykańskich dziennikarzy . Zarzuty stawiane przeciwko platformie należącej do ByteDance mówią też o szerzeniu dezinformacji i kontrolowaniu treści związanych z polityką.

"Nikt nie zwracałby na TikToka takiej uwagi, gdyby to była brytyjska aplikacja. Ale jest chińska" – wyjaśnia Herb Lin z Uniwersytetu Stanforda.

Platforma zapisuje takie same dane, jak amerykańskie platformy należące do Mety (m.in. Facebook lub Instagram) w celu sprzedaży reklam. Zgodnie z badaniami Citizen Lab z 2021 r., chińska platforma gromadzi tożsame informacje o użytkowniku co Facebook. Mowa tu przede wszystkim o polubieniach, udostępnieniach, ale też specyfikacji telefonu i jego rozdzielczości.