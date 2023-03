TikTok zakazany w Polsce? Wydano rekomendację

Rada ds. Cyfryzacji większością głosów opowiedziała się za zakazem TikToka w Polsce. Miałby on dotyczyć urządzeń służbowych wykorzystywanych między innymi przez pracowników rządu i powiązanych z nim instytucji, parlamentu oraz administracji publicznej (a także prywatnego sprzętu używanego w jakimś zakresie do pracy). Głównym argumentem za taką rekomendacją jest obawa co do bezpieczeństwa danych przechowywanych na urządzeniach mobilnych z zainstalowaną chińską aplikacją społecznościową.