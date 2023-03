Przełom na TikToku? To może uratować aplikację

TikTok znalazł się na cenzurowanym jeszcze w zeszłym roku, a ostatnie tygodnie przyniosły mu nawet widmo konieczności rezygnacji z niektórych rynków. Wybrane kraje ogłosiły częściowe zablokowanie dostępu do aplikacji argumentując to zagrożeniem prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym twórcy aplikacji zaczęli działać i zapewniają, że wiele zmieni się na lepsze.

Projekt Clover to kryptonim szeregu rozwiązań, które mają wzmocnić istniejące już zabezpieczenia, a także skorygować ogólne podejście firmy do zarządzania danymi. Tak, aby zwłaszcza w Europie nie było wątpliwości odnośnie tego, jak TikTok dba o prywatność użytkowników. To jasny sygnał, że potencjalny zakaz działalności w Unii Europejskiej nie przeszedł bez echa.