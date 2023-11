Credit Agricole przypomina o aplikacji. Sprawdź powiadomienia

Credit Agricole podał na Facebooku, że w aplikacji mobilnej CA24 Mobile można sprawdzić, czy klient powinien spodziewać się telefonu od bankowca. To dodatkowa metoda weryfikacji, która może pomóc uniknąć typowego oszustwa "na pracownika banku" , w ramach którego do losowych osób dzwonią atakujący (także z autentycznych numerów infolinii dzięki spoofingowi ), a następnie podają się za bankowców i proszą o realizację konkretnych operacji na koncie, np. pod pretekstem "zagrożenia" dla pieniędzy.

Podobne rozwiązanie z weryfikacją przez aplikację mobilną stosuje także na przykład PKO BP. Niedawno przypominał, że w przypadku wątpliwości co do tożsamości bankowca, można poprosić go o weryfikację. Wówczas w aplikacji mobilnej IKO wyświetlą się dane rozmówcy, co pozwoli potwierdzić, czy po drugiej stronie telefonu jest autentyczny pracownik banku. Oszust nie miałby bowiem dostępu do systemu wyzwalającego powiadomienia w aplikacji bankowej PKO BP.