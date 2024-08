CSIRT KNF: cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości SMS

Oszuści, którzy wysyłają SMS-y próbując podszyć się pod BNP Paribas mają jeden cel. Chcą nakłonić odbiorcę do machinalnego działania, wystraszenia się opisywanej sytuacji i przejścia na stronę pod załączonym linkiem . Klient banku trafi tam na spreparowaną stronę wizualnie przypominającą witrynę BNP Paribas. Wyłudzane są tu dane logowania do bankowości internetowej, a wystraszony klient jest przekonany, że musi je podać.

Jeśli login i hasło, a później najpewniej także jednorazowe hasła z SMS-ów zostaną przepisane do formularza, trafią wprost na ręce atakujących. Wówczas to oni będą mogli zalogować się na autentyczne konto klienta BNP Paribas w tle, próbując wyprowadzić z niego środki. Co istotne, pretekst do odwiedzenia spreparowanej strony BNP jest zmyślony - wątek wygasającej aplikacji mobilnej banku i konieczności weryfikacji danych jest powielany przez oszustów także w kontekście innych banków, na przykład Aliora oraz ING.