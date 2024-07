CERT Orange: uwaga na SMS o wygasającej aplikacji banku

CERT Orange Polska ostrzega przed falą fałszywych SMS-ów, w których oszuści próbują wymusić kliknięcie załączonego linku pod pretekstem zbliżającej się blokady aplikacji bankowej. Przykłady dotyczą banku ING oraz Aliora, ale to nie zasada - oszuści automatycznie zmieniają wstęp do SMS-a tak, by wykorzystać szereg znanych w Polsce banków i trafić na osoby, które być może mają w danej instytucji konto, a przez to przestraszą się dalszej treści spreparowanego SMS-a.