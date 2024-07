CSIRT KNF wydał ostrzeżenie. Dotyczy każdego z kontem w banku

CSIRT KNF zwraca uwagę na funkcjonujące w sieci fałszywe wersje serwisów rządowych , które przygotowano z dużą dbałością o szczegóły i gdzie wyłudzane są loginy i hasła do bankowości internetowej. Nieświadomi zagrożenia użytkownicy mogą bowiem wykorzystać logowanie do bankowości internetowej jako jedną z metod uwierzytelnienia swojej tożsamości (także w autentycznych serwisach). W tym przypadku formularze są jednak spreparowane i służą wyłącznie wyłudzaniu danych .

Jeśli login i hasło do bankowości internetowej trafi w niepowołane ręce, można się spodziewać prób kradzieży pieniędzy z konta . To jeden z najpopularniejszych rodzajów ataku obok spoofingu telefonicznego , który w ostatnim czasie również stanowi realne zagrożenie z uwagi na realizowaną falę fałszywych połączeń telefonicznych od osób, które podają się za pracowników banków.

Warto pamiętać, że do usług rządowych można się zalogować także z wykorzystaniem szeregu innych metod, w tym przez Profil Zaufany czy aplikację mObywatel. W tym przypadku nie ma konieczności logowania do banku, co zmienia charakter ryzyka nawet w przypadku, gdyby dane zostały podane w fałszywym formularzu.