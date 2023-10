Masz dowód w mObywatelu? W banku możesz mieć problem

Jak donosi serwis cashless.pl powołując się na sygnał od swojego czytelnika, elektroniczny mDowód na ekranie telefonu okazał się być niewystarczający, by założyć konto osobiste w jednym z banków. Co ciekawe, to najpewniej nie pojedynczy przypadek, bo jak wynika z materiału, podobne utrudnienia mogą spotkać klientów chcących realizować inne operacje w różnych bankach.