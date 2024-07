Czat RCS nieznanym numerem. Dostajesz 12 godzin

Do naszej redakcji regularnie trafiają kolejne zgłoszenia, które potwierdzają trwające kampanie fałszywych wiadomości związanych z paczkami . Niedawno opisywaliśmy przypadek naszej czytelniczki, która otrzymała taką wiadomość z numeru +992 . Kolejny przykład potwierdza, że analogiczne kampanie realizowane są w różny sposób, z wykorzystaniem wielu numerów telefonów. W najnowszym przypadku fałszywy komunikat to czat RCS rozpoczęty przez nieznany numer z kierunkowym +92 .

Treść jest jednak typowa i każdy, kto śledzi choćby pobieżnie temat cyberbezpieczeństwa powinien rozpoznać, że to podstęp. Jak w typowym SMS-ie o paczce , nadawca sugeruje, że adresowana do odbiorcy paczka dotarła do magazynu i nie mogła zostać dostarczona z powodu niekompletnego adresu. Jego uzupełnienie ma być możliwe pod podanym linkiem rzekomo tylko w ciągu 12 godzin . To oczywiście zmyślona historia - żadna paczka z błędnym adresem w praktyce nie została wysłana. W tym przypadku wiadomość nadawana jest z numeru +923313254391.

Jeśli przyszła ofiara nie zorientuje się, że to przekręt i odwiedzi podaną stronę, trafi na spreparowaną witrynę z formularzem, gdzie zwykle wyłudzane są kolejno dane osobowe, a później login i hasło do banku lub kompletne numery karty płatniczej - pod pretekstem potwierdzenia danych lub uiszczenia niewielkiej opłaty. To otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy. Możliwe są próby bezpośredniego włamania na konto z wykorzystaniem zdobytych danych lub podpięcie karty ofiary do subskrybowania jakiejś usługi.