Wiadomość z numeru +992. Wzywają do reakcji w 12 godzin

Chociaż co do zasady ataki tego rodzaju kojarzymy zwłaszcza w okresem świąt, gdy większość osób częściej składa zamówienia przez internet, oszuści zdają się nie zwalniać tempa również "poza sezonem", na co zresztą niedawno zwracał uwagę CERT Orange Polska. Kolejnym dowodem jest przykład naszej czytelniczki, która dostała wiadomość RCS z numeru +992, a nadawca sugeruje w treści, że konieczna jest szybka aktualizacja adresu, by rzekoma dostawa paczki została zrealizowana.