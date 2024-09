Dane na wyciągnięcie ręki. Uważaj na ataki phishingowe

Przeglądając internet, a zwłaszcza social media, można nieświadomie trafić na fałszywe posty, które najczęściej są przy okazji sponsorowane - wszystko po to, by ich zasięg był jak największy. W ten sposób oszuści kierują odbiorców na spreparowane witryny, gdzie w różny sposób realizują kolejne etapy oszustw. Zależnie od przypadku może to być bezpośrednia kradzież danych osobowych lub logowania do bankowości (na przykład pod pretekstem konkursu, który tak naprawdę nie istnieje) lub danych uwierzytelniających do Facebooka czy poczty e-mail, co szeroko opisywaliśmy w bieżącym tygodniu.