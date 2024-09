SMS o paczce z numeru +33. Dostajemy kolejne zgłoszenia

Wiadomości SMS o paczkach to znany schemat oszustwa, który stosowany jest zwłaszcza w okresie przedświątecznym w grudniu. W ostatnich dniach do naszej redakcji spływa jednak więcej zgłoszeń tego rodzaju, mimo że do grudnia pozostało kilka miesięcy. Kolejni czytelnicy zwracają uwagę na SMS-y z numerów z zagranicznych kierunkowych. Kilka dni temu opisywaliśmy szerzej taki przypadek na przykładzie wiadomości odebranej z numeru zarejestrowanego we Francji .

Jeśli wśród nich będzie login, hasło i jednorazowy kod z SMS-a do zalogowania w banku, to otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta. Przypominamy więc, by nie reagować na takie wiadomości pochopnie i z góry zakładać, że wezwania do podejmowania jakichś działań to próby wyłudzenia pieniędzy. W przypadku oczekiwania na jakąś paczkę, zachęcamy do śledzenia jej losów przez oficjalne aplikacje lub witryny bez zwracania uwagi na podobne wiadomości SMS.