Darmowe laptopy dla czwartoklasistów. Rząd wybrał model

W każdym z regionów wybrano takiego oferenta, który zaproponował najniższą cenę. Wahała się ona od 2939,70 zł do 2950,77 zł, co mieści się w budżecie programu. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, w kolejnych umowach wykonawczych maksymalną cenę zakupu ustali się na poziomie najniższej zaproponowanej w pierwszej rundzie, czyli 2939,70 zł.

Zakup blisko 400 tys. laptopów dla uczniów czwartych klas szkoły podstawowych to program kosztowny. Laptopy, które trafią do uczniów szkół publicznych i niepublicznych w 2023 r., będą kosztować łącznie ponad miliard złotych. To jednak nie koniec wydatków, ponieważ, jak zapewnia minister Cieszyński, podobne zakupy będą dokonywane co roku.