Darmowy antywirus? Avast Free – niesamowita ochrona, zero kosztów

Niewiele jest na rynku programów, które – choć są darmowe – oferują pełną funkcjonalność w swoim zakresie. Avast Free Antivirus taki właśnie jest. To światowej klasy ochrona komputera bez subskrypcji czy ukrytych opłat. Co dokładnie oferuje i kto powinien się nim zainteresować?

Avast Free Antivirus to popularny program antywirusowy, które zapewnia silną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Jak sama nazwa wskazuje, można go pobrać i używać bezpłatnie, co czyni go popularnym wyborem wśród osób poszukujących skutecznego rozwiązania antywirusowego, a które nie chcą wiązać się żadną subskrypcją czy ponosić jednorazowych kosztów zakupu.

Jest oczywiście wersja Premium, a nawet Ultimate, ale dla podstawowego zabezpieczenia komputera Avast Free w zupełności wystarczy. To pełnoprawny program antywirusowy, który od lat jest pierwszym wyborem wielu użytkowników i zajmuje czołowe (często pierwsze) miejsca w rankingach darmowych zabezpieczeń.

Avast chwali się milionami użytkowników swojego narzędzia na całym świecie. Oprogramowanie jest dostępne w wersji na PC, MacOS, iOS i Android.

© materiały partnera

Co "w pudełku"?

Pobierając ze strony Avast program, otrzymujemy ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami, w tym ransomware (którego działanie polega na blokowaniu dostępu do komputera i żądania okupu za zdjęcie blokady).

Avast wykorzystuje kombinację wykrywania opartego na sygnaturach zagrożeń i analizy behawioralnej (działalności użytkownika) do identyfikowania i blokowania zagrożeń. W testach przeprowadzonych przez niezależne laboratoria stwierdzono, że Avast Free Antivirus charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem wykrywania złośliwego oprogramowania.

Bezpłatny program antywirusowy Avast obejmuje w pełni funkcjonalne silniki antywirusowe, antyszpiegowskie i heurystyczne. Dostępna jest także ochrona w czasie rzeczywistym plików, poczty e-mail, surfowania po internecie i podejrzanych zachowań. Program skanuje także np. wtyczki przeglądarki, aby znaleźć instalacje, które mają złą reputację i mogą być złośliwe.

Ochrona od zaraz

Tuż po zainstalowaniu programu przeprowadza on inteligentne skanowanie, czyli wstępną kontrolę komputera. Sprawdza, czy na urządzeniu są obecne wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie. Takie skanowanie może być przeprowadzane automatycznie zgodnie z ustalonym przez użytkownika harmonogramem, co bywa dobrym pomysłem dla osób, które nie chcą zajmować się ręczną kontrolą stanu swojego komputera.

Oczywiście nie znaczy to, że program działa tylko wtedy, gdy jest ręcznie włączony. Przez cały czas monitoruje aplikacje, sprawdzając, czy nie pojawią się anomalie mogące być efektem działania wirusa. Avast Free Antivirus skanuje pliki, połączenie sieciowe i pocztę.

Co istotne – i rzadko spotykane w darmowych wersjach programów zabezpieczających – Avast Free oferuje także sprawdzanie sieci Wi-Fi w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach, na przykład identyfikuje routery korzystające z domyślnych haseł i sprawdza, czy istnieje możliwość nieautoryzowanego dostępu do sieci z zewnątrz.

© materiały partnera

Ustaw, jak lubisz

Avast Free daje wiele możliwości konfiguracji, zależnie od upodobań użytkownika. Można na przykład blokować określone witryny internetowe, włączyć skanowanie plików podczas ich otwierania lub odpowiednio skonfigurować działania dotyczące przychodzących wiadomości e-mail.

Domyślnie ustawione jest blokowanie aplikacji, które mogą zawierać wirusy. Jednak – jeśli z jakichś względów chcesz to zrobić – możesz uniemożliwić skanerowi sprawdzanie zagrożeń w wybranych folderach. Jeśli istnieją pliki, których skaner ma unikać, możesz je również dodać do listy wykluczeń.

Avast Free daje dużą elastyczność w zakresie swojego działania – można dowolnie skonfigurować skanowanie pełne, ukierunkowane na konkretne zagrożenia, skanowanie w samym eksploratorze plików czy skanowanie podczas uruchamiania. Można ustawić wyłączanie komputera po skanowaniu. Trzeba trochę poklikać, ale gdy już wszystko mamy ustawione zgodnie z preferencjami, program będzie działał dokładnie tak, jak chcemy.

Świetnym sposobem ochrony jest też ustawienia hasła do programu. Uniemożliwia to innym osobom wprowadzanie zmian, w tym na przykład wyłączenie antywirusa. To może być przydatne, kiedy na przykład chcemy mieć pewność, że dziecko nie wyłączy ochrony na swoim komputerze, bo chce pobrać potencjalnie niebezpieczne pliki z sieci.

W dowolnym momencie można też otworzyć statystyki i zapoznać się ze wszystkimi zdarzeniami, które Avast zarejestrował, w tym mamy całkowitą liczbę udaremnionych ataków, przeskanowane pliki, zagrożenia poddane kwarantannie i nie tylko.

Avast "lubi" komunikować się z użytkownikiem, informując go o swoich działaniach czy stanie komputera. Jest to o tyle przydatne, że w każdej chwili wiemy, co się dzieje, ale może być też kłopotliwe w niektórych sytuacjach. W tym pomoże tryb "nie przeszkadzać" blokujący wyskakujące powiadomienia w czasie, gdy jakiś program działa w trybie pełnoekranowym, na przykład podczas prezentacji, grania czy oglądania filmów.

Do listy cech programu dodajmy jeszcze łatwy w obsłudze i czytelny interfejs użytkownika. Wszystkie funkcje oraz ustawienia są dostępne z głównego pulpitu nawigacyjnego. Tutaj też wyświetlany jest aktualny stan urządzenia, wskazując, czy jest ono chronione lub czy występują jakieś problemy wymagające uwagi.

Na pewno za darmo?

Z programami, za które nie trzeba płacić, jest często taki problem, że po zainstalowaniu okazuje się, że jednak tak całkiem darmowe nie są. Na przykład są tylko wersją czasową i po miesiącu czy trzech trzeba za nie zapłacić, by dalej działały. Albo – po uruchomieniu okazuje się, że aby jakaś funkcja w pełni funkcjonowała, konieczna jest subskrypcja. I tak dalej…

Avast Free jest tu chlubnym wyjątkiem – pobrany program stanowi pełną wersję, która oferuje podstawową ochronę. Opcjonalnie można wykupić dodatkowe funkcje – ale nie ma takiego obowiązku. Te dodatki to choćby VPN, ukrywanie tożsamości online czy prywatna przeglądarka. To przydatne narzędzia, ale nie są konieczne, by zabezpieczyć komputer przed zagrożeniami.

© materiały partnera

Więcej niż wystarczający

Avast Free Antivirus to fantastyczne rozwiązanie dla każdego, kto szuka solidnej, ale jednocześnie bezpłatnej ochrony antywirusowej. Program oferuje szeroki wachlarz funkcji i opcji konfiguracji, co pozwala dostosować go do indywidualnych potrzeb i preferencji. Co więcej, zapewnia podstawową ochronę i nie wymaga zakupu dodatkowych funkcji bądź subskrypcji.

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem antywirusa, Avast Free jest zdecydowanie wart uwagi. Oferuje on ochronę na poziomie, który często dorównuje płatnym rozwiązaniom, i jest jednym z najbardziej zaufanych oraz polecanych programów antywirusowych na rynku. A jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, zawsze możesz rozważyć upgrade do wersji Premium czy Ultimate.

Na koniec warto dodać, że w dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych, nie można sobie pozwolić na brak ochrony. Avast Free Antivirus to doskonały krok w kierunku zabezpieczenia cyfrowego życia. Dla każdego.

Płatna współpraca z marką Avast