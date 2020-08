Indeks i polecane - 82 fotele (biurowe, ergonomiczne, gamingowe, skórzane) z opiniami | + polecany hi-end by YT: Panie Kierowniku (silentpl)

Specjalne podziękowania dla armt za dodaną w modelach listę zastrzeżeń min.pod względem ergonomiczności do poniższej listy.

Specjalne podziękowania dla kanału Panie Kierowniku (silentpl) o meblach hi-end za polecane modele od 5000 zł na dole; za zgodą)

Artykuł DP - "Wybieramy fotel komputerowy. Na co zwrócić uwagę przy zakupie" - Klik

"minimum dla krzesła ergonomicznego to podparcie lędźwiowe plus regulacja wysokości: siedziska, podłokietników, oparcia lędźwiowego (lub całego oparcia). Na twojej liście jest tylko kilka takich karzeł, zdecydowana większość jest nieergonomiczna (np. wszystkie krzesła z Ikei są nieergonomiczne)." (armt)

"niektóre modele krzeseł można kupić z oparciem siatkowym, materiałowym lub skórzanym i z lub bez zagłówka (a cały czas tak samo się [tutaj] nazywają)."

Indeks by deton24 (co nie w cytatach, to ogólnodostępne opinie):





Siatka z zagłówkiem

Photo by Michael Dorausch. Creative Commons (Ergohuman)

Halmar Neon (400 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka

4World 4W Style Fotel biurowy H004 (400 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego

Unique Fox (439 zł) - niestandardowa budowa

Unique ESTA Ergonic (520 zł)

AGATA Fotel biurowy DENVER (500 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka

Fotel Angel Europa (650 zł, Allegro) "bardzo go sobie chwalę: dobrze wykonany, materiały dobrej jakości, wygodny."

Staples Hyken (zagranica; 670 zł+wysyłka) (siedzisko też siatka)

Stema KB-8901 (600 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego;

Ergomax Flexi Plus (800 zł)

Fotel Expander (800 zł)

Sitplus Ergon (700 zł)

Grospol Fotel Ergofix (700 zł) (zagłówek na długość fotela) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego;

Unique Ergonic (750 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego;

Unique Tune (900 zł)

Unique Task (900 zł) (ktoś chwalił, że po DXracer przestały go plecy boleć na nim - ogólnie tyczy się to kubełkowych)

Unique Vip (1000 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego;

Grospol Futura 4 (1000 zł) ("reklamowałem bo skrzypiało - trzeszczało ale odesłano je twierdząc że, wsio OK. Po wielu przygodach użytkowania (zacierało się przy obrocie ... ) ostatecznie coś pier... i siedziałem jak na łajbie w czasie sztormu. Odesłałem do CentrumKrzesel.pl i okazało się że, padł amortyzator i coś jeszcze. Koszt 150 zł z przesyłką w obie strony.")

Grospol Futura 4 S ("tragiczny pod względem jakości wykonania oraz wygody, zaprojektowany chyba dla osób 170, przy moich 195 zagłówek to miałem na plecach, wyprofilowanie oparcia beznadziejne, wbijało się w plecy a nie podpierało lędźwie." Ogólnie spotkałem się też z pozytywną opinią (prawdopodobnie więcej niż jedną) o tym krześle, więc być może dla niższych osób będzie OK.

Unique Spinelly (1400 zł) (czarny i biały)

ErgoChair 2 (1500 zł) - sklep, dobre opinie

Ergohuman Enjoy R Hrma (1700 zł) (siedzisko siatka)

Nowy Styl - Enjoy - Ergohuman (1700 zł)

Unique Wau 2 (1800 zł)

SPC Gear EG950 (1900 zł) opis

Grospol Ioo (1999 zł)

Grospol Ergohuman Plus Elite BS KMD31 (czarny) / KMD30 (szary) (1999 zł) - jeden z najczęściej polecanych foteli ergonomicznych

Profim MPOSITION (5500 zł)

EAGO 8905A (niedostępny) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka

Jysk Snertinge (niedostępny)

Krzesło obrotowe Titan (archiwum)

Modele Ergohuman są dostępne zarówno od Grospolu jak i Eurotech. Są też w wersji z gąbką zamiast siatki. Ergomax ma też podobne modele jak Grospol.

Tu Zagrajnik reklamuje z kodem ZAGRAJNIK fotele Unique 10% taniej.





Siatka, bez zagłówka (tudzież zintegrowany z siedziskiem)

Photo by Rain Rabbit. Creative Commons

Wysokość podłokietników w wszystkich krzesłach Ikei

"W krześle ergonomicznym od zagłówka ważniejsze są podłokietniki na prawidłowej wysokości, bo odciążają ramiona i obręcz barkową. W Ikei wszystkie krzesła mają podłokietniki nieregulowane na podobnej wysokości (~23cm, +/-1), więc są dostosowane do podobnego wzrostu." (armt)

Ikea Markus (600 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka; 10 lat gwarancji, w zasadzie jeden z najczęściej przewijających się modeli (przy 173 cm wzrostu może nie odpowiadać. Przy 176-196 cm ponoć OK, dla wysokich bardzo mocna propozycja, rzadki w tej cenie wysoki zagłówek, ale przy 190 cm będzie już minimalnie za nisko;

"Mam prawie dwa metry i po oparciu głowy wystaje mi ponad brzeg oparcia jakieś +- 5 cm" Ogólnie na dłuższą metę nie dla wszystkich wygodny, chyba, że jesteś wysoki i nie będzie w tej cenie nic lepszego dla Ciebie. Przy opieraniu się wydaje dziwne dźwięki. Dla osób ~100 kg+ po roku delikatnie nagiął się element obrotowy pod siedzeniem i nie obraca się równo. Brak regulacji odcinka lędźwiowego. Nieruchome podłokietniki. Minus za słaby siłownik. "Po 2 latach zaczął mieć luzy i skrzypi jak stara szafa" (raczej zależy od wagi, bo tu miał ktoś 90 kg, i drugi podobny przypadek był przy 95 kg) "Mój Markus jest już po pierwszym overclockingu. Dostał pająka w chromie, co pozwoliło go obniżyć o kilka cm. Idzie do tapicera i dostanie obicie z szarej alcantary oraz podłokietniki z gąbki pamięciowej zamiast tej paskudnej gumy." "u mnie po 2 latach zaczęła odchodzić ekoskóra na oparciu na samej górze oparcia. A tak to fotel ok."

Ikea JÄRVFJÄLLET (600 zł, nowość) - brak regulacji wysokości podłokietników; regulowane podparcie odcinka lędźwiowego w porównaniu do Markusa, nieruchome podłokietniki. Spotkałem się z opinią, że jest za twardy do długiej pracy przy komputerze, ale nie tyczy się to wszystkich. "Mam 180, jeśli masz więcej to zwróć uwagę na zagłówek, ja wyciągnąłem swój do maksymalnej pozycji." Dla kogoś z 170 z cm był niewygodny. Można wymontować podparcie lędźwiowe.

"Mam go i biorąc pod uwagę pracę z domu od ponad miesiąca siedzę na nim prawie codziennie po 8 godzin. I moim zdaniem jest bardzo wygodny (a do osób małych się nie zaliczam). Zdecydowanie lepiej się na nim siedzi niż na gejmingowych siedziskach za podobną cenę." "Wydaje mi się że to właśnie järvfjället jest dostosowany do większego spektrum [wzrostu] ze względu na znacznie więcej regulacji niż markus" niemniej samo siedzisko wydaje się lepsze w Markusie.

Vecotti Xenos (179 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka.

Halmar Vire (250 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka;

Halmar Vire 2 (270 zł)

Grospol Fotel Plus R (330 zł)

Grospol Optimal (329 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka

Grospol Basic (429 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego

Halmar Saturn (500 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka

Profim Raya (660 zł) - "są bardzo fajne, choć brak mi zagłówka, nie do zdarcia i wygodne mimo właściwie braku regulacji. [...] Sitag Reality jednak względem Profima są moim zdaniem dużo mniej wygodne."

Grospol Futura 3 (840 zł)

Jysk Billum - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka; rozlatuje się, nie polecam, choć dostępny jest od 160 zł i jeden egzemplarz potrafił komuś o wadze 120 kg wytrzymać nawet 6 lat, a potem zaczął padać siłownik. Do tego łatwo wyłamać boki przy obciążeniu z boku. Raczej to też loteria."Oparcie i siedziska są wygodne. Skopane na pewno jest łączenie siłownik/siedzisko (buja się lekko na boki). I przede wszystkim boczki, które jak się będziesz po cos schylał i udem na nie naprzesz to mogą pęknąć. (...) Chociaż ostatnio widziałem w kontenerze na osiedlu jeden w koszu, z rozwalonym oparcie tuz przy mocowaniu do siedziska."





Bez siatki

Photo by spcgear.com (EG450)

EG450 (700 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego

"Z wad: trochę się giba, pokrycie mimo że materiałowe to jest to jakiś poliester więc jak jest ciepło i tak się człowiek poci. Do tego w najbardziej pionowej pozycji i tak jest lekko pochylony do tyłu więc raczej fotel do zrelaksowania się a nie dbania o kręgosłup. Przy zakupie polecam zamontować podłokietniki odwrotnie bo inaczej są strasznie wyciągnięte do przodu. Ogólnie jeśli nie oczekujesz ergonomii i nie chcesz siedzieć na nim 10h dziennie to za tą cenę fajny fotel."

4World 4W Style Fotel biurowy H004 (700 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego

Bejot Atria (1143 zł)





Bez siatki / klasyczne / biurowe

Photo by Ikea.com (Millberget)

Ikea Millberget - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego; ponoć Markus wcale tak wygodny na dłuższą metę nie jest, aczkolwiek może to zależeć też od wzrostu (choć nadal był jednym z nielicznych foteli dla wysokich w tej cenie). Ten kosztuje 300 zł, i jest "spoko", czy jest właśnie chwalony za wygodę.

ATLANTA CX0176H06A (386 zł) - “przy moim wzroście (194 cm) głowa jest nie podparta, ale całość budowy, solidność oraz właściwości regulacji (możliwość zablokowania oparcia pod wieloma kątami, płynna regulacja wysokości, odchylane podłokietniki). Wprawdzie po około 4 latach na fotelu w pracy łuszczy się nieco skóra, ale raz jeszcze, cena sprawia, że nie jest to duża wada. Swojego czasu przeszedłem się po wszystkich większych marketach z meblami i przykładałem swoje cztery litery do wielu foteli (nawet w cenie powyżej 2k i typowo gamingowych). Ten był dla mnie najwygodniejszy i najsolidniejszy. Oczywiście pomijam podparcie głowy.”

Ikea ALEFJÄLL (700 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników; ponoć dobra stabilizacja odcinka lędźwiowego, aczkolwiek bez szyjnego, i mały jest. Sytuację ratuje skóra.

Grospol Next (800 zł) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego

Nowy Styl - Be-All (700 zł)

STEELCASE fotel biurkowy krzesło na kółkach (600 zł)

Profim Raya (1000 zł)

Sitag Reality - (1500 zł) - Sporadycznie napotykałem na opinie o tym fotelu. "Sitag Reality jednak względem Profima [Raya jest] moim zdaniem dużo mniej wygodne"

Bejot String SR103 (1500 zł) - brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka;

Herman Miller Embody (5200 zł)

Jysk Skodsborg (odradzam) - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego





Dla graczy / gamingowe

Photo by Aaron Yoo, Creative Commons

W kwestii wygody tutaj zgadzam się z tym, że "fotel wygodny nie musi być ergonomiczny, fotel ergonomiczny nie musi być wygodny, a fotel gamingowy nie jest ani ergonomiczny ani wygodny". "Nie żeby było nieznośnie, ale daleki jestem od relaksu niczym w wyrku, głównie przez twarde siedzisko. A i dodam, że w niektórych ciuchach elektryzuje się dziadostwo"

"co do kubełkowych to się w nich zapadasz nie mają wsparcia lędźwiowego krzywizna oparcia nie jest wyprofilowana , a ta poduszka lędźwiowa to śmiech na sali barki idą do przodu, a klata się zapada ból odcinka lędźwiowego gwarantowany do tego w takich fotelach siedzisko szybko się ubija po pewnym czasie siedzisz jak żółw w takim fotelu"

Po np. DXRacer napotkałem na opinię kogoś z problemami z kręgosłupem, w innym przypadku kogoś przestały po nim boleć plecy przy przesiadce na fotel ergonomiczny. Ogólnie tyczy się to kubełkowych.

"Niema czegoś takiego jak krzesło dla gracza, to wymysł marketingu ("jesteś graczem to potrzebujesz dla dobrych wyników w grach krzesła gamingowego").

Większość takich krzeseł nie jest ergonomiczna, przy ich projektowaniu brano pod uwagę tylko ich wygląd (a la sportowy fotel samochodowy)."

Huzaro Combat 3.0 (350 zł)

Huzaro Combat 4.0 (350 zł) “Fotel jest tragiczny, tandetny i wygląda, jakby miał się rozlecieć za kilka dni. Plecy bolą po 15 minutach siedzenia, a pośladki pocą się po 30 minutach. Dodatkowo fotel wygina się do tyłu nawet w pozycji zablokowanej. WADY: tandetny, beznadziejny, niewygodny, pochyla się do tyłu nawet w pozycji zablokowanej”

Huzaro Combat 6.0 (500 zł) ("z kodem GIFT1 - 20zł taniej" na huzaro.pl)

Fury Avenger M (470 zł)

Silver Monkey SMG-400 (549 zł) (poduszka na górze i dole) polecane

SpeedLink XANDOR (549 zł) (poduszka na górze i dole) polecane

SR300F V1 (759 zł)

SR300F V2 (700 zł)

Silver Monkey SMG-450 (700 zł) (poduszka na górze i dole) opis

Silver Monkey SMG-550 (800 zł) (poduszka na górze i dole) opis

Silver Monkey SMG-750 (800 zł) opis

Gamvis Phantom (750 zł)

Jysk Langemark (wycofywany, kiedyś w promo za 350 zł, zastępowany przez:)

Jysk Lamdrup (550 zł)

Signal Fotel Q 229 (747 zł)

Inferno Titan (500 zł) - "fotel nie jest jakoś specjalnie super ergonomiczny, nadal nie potrafię na nim siedzieć w pozycji wyprostowanej dłuższy czas, ciągnie mnie cały czas żeby się "wyłożyć" w trybie bujania, spotkałem też takie opinie chyba nawet na tym forum, także nie jestem jedynym przypadkiem"

Trust GXT 706 Rona ("chowany podnóżek zapewniający dodatkowe oparcie dla nóg")

Trust GXT 707R Resto (poduszka na górze i dole)

Huzaro Force (700 zł) (poduszka u góry i na dole)

Diablo X-Player 2.0 (760 zł) (dwie poduszki) - "materiał pod tyłkiem>długo nic>sztuczna skóra" ten jest materiałowy

Dxracer (900 zł) - popularny, niektórzy chwalą za wygodę i dwie poduszki, ale są tacy, których bolały po takim plecy (co zniknęło po zmianie na ergonomiczny, w tym wypadku Unique Task) “po krótkim czasie wyciągnęły się pasy w siedzisku. Teraz elegancko tyłeczek "atakuje" ramę krzesła. Wizyta u tapicera, napchane dodatkowej pianki, dopięte nowe pasy. Jest lepiej.” Raz spotkałem się z przypadkiem nabawienia się zwyrodnienia kręgosłupa od tego fotelu.

DXRacer Racer 5 (949 zł)

SecretLab Titan - "przereklamowany ;) Podłokietniki już były na reklamacji, dosłali na szczęście nowe. Fotel po kilku miesiącach zaczął się znacznie bujać, a chwilę później skrzypieć..."podobno" to wynika z normalnego użytkowania produktu. Jak za taką cenę to nie polecam - a regulacja lędźwiowa jest NIEWYGODNA. Lepiej już włożyć sobie poduszkę w której SAM wyregulujesz wysokość na której chcesz mieć wsparcie - tutaj jest jedna wysokość i wyłącznie regulacja "wypchania" wprzód."

Quersus Evos 301 - (1200 zł) "Z jednej strony dobry projekt i komponenty, sprawia wrażenie bardzo solidnego sprzętu. Poducha pod głowę jest epicko wygodna jak się ją ustawi na odpowiedniej wysokości, a mechanizm bujania jest bezdźwięczny (O_O takie miałem gały jak zobaczyłem na YT fotele po 1k+ co skrzypiały). Z drugiej strony ma masę drobnych mankamentów, typu trudności z dopasowaniem tej wygodnej poduchy pod głowę (w jednej konfiguracji za nisko, w drugiej za wysoko) i musiałem sobie kombinować dodatkowy pas materiału z rzepami. Element na który nakłada się oparcie podczas byle drgnięcia obijał się o jakieś bebechy tegoż oparcia, co mnie bardzo irytowało i.... po prostu nałożyłem na niego starą skarpetę żeby to wytłumić (działa idealnie xD). Ale najgorsze jest to, że otwory na śruby były minimalnie krzywo wywiercone. 1mm albo i mniej poskutkowało tym, że oparcie z jednej strony ociera się o siedzisko, z drugiej jest widoczna przestrzeń, a na wysokości podłokietników oparcie do jednego ma 2cm, do drugiego 3cm. Niby tragedii nie ma ale sprzęt za 1200 zł, a takich baboli bym się nawet w fotelu za pół tej ceny się nie spodziewał. Dobrze, że chociaż sprawia wrażenie jakby na luzie miał przetrwać wiele lat."

Bauhutte RS-950RR (1100 zł bez wysyłki/VAT, Japonia)

Nitro Concepts S300 (1159 zł) opis

MSI MAG CH110 (1279 zł) opis

AKRACING Office Onyx (1499 zł)

HP Citadel Gaming (1569 zł)

noblechairs Hero Gaming (1859 zł)

Secretlab TITAN SoftWeave (1950 zł)

noblechairs EPIC (2600 zł)

noblechairs ICON (2700 zł)

noblechairs HERO (3069 zł)

C.D. (głównie do 400 zł)

Pro Gamer Atilla (poduszka) (archiwalny)

GIOSEDIO Materiałowy gamingowy (archiwalny)

Dwie poduszki (jak w DXRacer,tylko taniej):

https://allegro.pl/oferta/fotel-gamingowy-obrotowy-dla-gracza-kubelkow...

https://allegro.pl/oferta/fotel-gamingowy-obrotowy-gracza-kubelkowy-sk...

https://allegro.pl/oferta/dragon-fotel-gamingowy-gracza-biurowy-krzesl...

https://allegro.pl/oferta/fotel-gamingowy-obrotowy-gracza-kubelkowy-sk...





Skórzane

Photo by Kare_Products. Creative Commons

Z tym, że:

1. ekoskóra

2. skóra syntetyczna

3. sztuczna skóra -

To dokładnie to samo foliowe "badziewie" i potrafi ścierać się w przeciągu dwóch lat.

HUZARO BOSS 4.0 - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka;

Imaggio Vip Masserano - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka;

Giosedio FBK011 - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka;

Halmar Relax - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka;

Calvano Manager - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka;

Halmar Desmond - brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka

VidaXL (ciut drożej) - ktoś widziałem, miał droższy skórzany model tej marki, i nie będzie to firma krzak mam nadzieję. Fajne podłokietniki skórzane.

Unique Ares HL

Unique Brando

Grospol Supreme- brak regulacji wysokości podłokietników, brak regulacji wysokości podparcia lędźwiowego, brak regulacji wysokości zagłówka

________________________________________

Zajrzyj też do poniższych rankingów

https://www.purepc.pl/top-10-najlepszych-foteli-do-stanowiska-komputer...

https://gamingsociety.pl/artykul/polecane-fotele-gamingowe-do-600-1000...

https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-najlepsze-fotele-ga...

www.morele.net/wiadomosc/ranking-foteli-biurowych-top10-najlepszych-fo...

https://www.skapiec.pl/cat/720-fotele-biurowe/ranking.html

https://allegro.pl/artykul/top-10-najlepszych-foteli-gamingowych-ranki...

https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/jaki-fotel-gamingowy-wybrac....

https://ithardware.pl/poradniki/top_10_foteli_dla_graczy_polecane_mode...

https://www.pcworld.pl/ranking/Ranking-najlepsze-fotele-gamingowe-dla-...

https://www.x-kom.pl/poradniki/5643-jaki-fotel-dla-gracza-wybieramy-fo...

Najczęściej polecane firmy, których ofertę warto sprawdzić, w tym stacjonarnie:

Grospol, Nowy Styl, Ikea, Ergomax, Profim, ostatecznie Jysk, może Eurotech, ew. Agata Meble, ale drodzy są ponoć.

_________________________________________________________________

Polecany HI-END by YT: Panie Kierowniku (silentpl)

- Herman Miller Cosm - w wersji Medium z regulowanymi podłokietnikami - 4600 zł

https://www.hermanmiller.com/en_gb/products/seating/office-chairs/cosm...

https://www.wellworking.co.uk/chairs-c2/office-c4/herman-miller-cosm-m...

Najnowsze dziecko firmy Herman Miller. W pełni z siatki umożliwiającej oddychanie skóry, przez co użytkownik nie klei się i nie czuje się spocony, przeciwieństwie do foteli skórzanych lub ze skai.

Zaprojektowany tak, aby automatycznie dostosowywał się do wzrostu oraz wagi użytkownika, wymaga jedynie regulacji wysokości i (w wersji biurkowej) podłokietników. Wyposażony w nowoczesne ciche koła (non-rattle). 12 lat gwarancji.

- FLOKK RH Logic 400 - ok. 5100 zł

https://www.wellworking.co.uk/chairs-c2/office-c4/rh-logic-400-stock-c...

https://store.flokk.com/uk/en-gb/products/rh-logic?model=3557-STD&...

https://www.back2.co.uk/rh-logic-400-chair.html

Fotel, który dawno zdominował świat ergonomii biura. Zaprojektowane przez RH Chairs ponad 20 lat temu nadal często rekomendowane przez ergonomistów wszystkim z medycznymi problemami. Tymczasem jego regulacje i jakość wykonania pomoże wszystkim osiągnąć optymalną pozycję. Od niedawna także w odświerzonej wersji https://store.flokk.com/uk/en-gb/products/rh-new-logic?model=9212-STD&...

- Flokk HAG SoFi - w wersji biurowej (oparcie siatka, na kołach, z podłokietnikami i dużym regulowanym wsparciem lędźwi). Ok. 4500 zł

https://store.flokk.com/uk/en-gb/products/hag-sofi?model=7200-STD&...

https://www.posturite.co.uk/hag-sofi-7500-silver-frame-mesh-high-back-...

Fotel pozornie jak jeden z wielu jednak jego mechanizm sprawia iż siedzenie na tym fotelu bardziej przypomina siedzenie na gumowej piłce jeśli myślimy o tym jak utrzymujemy balans. Regulowane siedzisko pozwala znaleźć środek cieżkości a wysuwane oparcie wówczas przyblizane jest do użytkownika, aby wspierać plecy. Podłokietniki regulowane oraz przesuwane do tyłu pozwalają mocno zbliżyć się do biurka. 10 lat gwarancji. Dostępność, w zależności od specyfikacji od 2-9 tygodni.

- Herman Miller Sayl - ok. 2500 zł, 12 lat gwarancji

https://www.wellworking.co.uk/chairs-c2/office-c4/herman-miller-sayl-c...

Wzorowany na żaglu, bardziej budżetowy fotel od Herman Miller-a, świetny dla osób o mniejszych do średnich rozmiarów. Pełnia regulacji od suwanego siedziska, to podłokietniki regulowane w czterech płaszczyznach (góra, dół, do wewnatrz/zewnątrz, przód/tył, pivot).

- Steelcase Gesture - w wersji Shell Back. Ok. 4200 zł, 5 lat gwarancji https://www.steelcase.com/products/office-chairs/gesture/

https://www.huntsoffice.co.uk/office-furniture/steelcase-gesture-shell...

Prawdopodobnie najbardziej wygodny fotel na świecie. Najlepszy opis jaki mam tego fotela to iż siada się w niego jak w masło. Nic nie trzeszczy, wszystko reguluje się gładko, a siedzi jak na puchu. Doskonale rozprowadza ciężar ciała.

- Tu wymieniłbym (jeszcze) Herman Miller Embody (5200 zł) ale już (był) na liście.

- Humanscale Liberty Task Chair - Ok. 3500 zł, 15 lat gwarancji poza materiałem i powierzchnią dłokietnik (5 lat)

https://www.humanscale.com/products/seating/liberty-task-office-chair

https://www.back2.co.uk/humanscale-liberty-task-chair-silver.html

Fantastyczny w swej prostocie fotel i strasznie wygodny w siedzeniu i użytkowaniu dzięki samodostosowującemu się do użytkownika mechanizmowi. Wszystko jest miękkie, a mimo to nie czuć żadnej struktury pod spodem, która miałaby wadzić.

- Okamura Contessa II - ok. 4300 zł

https://www.okamura.com/en_ap/products/categories/seating/task/contess...

https://www.back2.co.uk/okamura-contessa-2-seconda-chair-black.html

Odświeżona wersja japońskiego klasyku. Świetny wygląd i doskonała ergonomia. Dobra alternatywa do Aeron-a od Herman Miller.

- Flokk HAG Capisco - ok. 4400 zł

https://www.youtube.com/watch?v=Iq_QUkKMgHk

https://store.flokk.com/uk/en-gb/products/hag-capisco

https://www.back2.co.uk/hag-capisco-8106-chair-paloma-leather.html

Niekonwencjonalny fotel umożliwiajacy standardowe siedzenie, w uniesieniu jak byśmy opierali się o pochyłe siedzisko, oraz w pozycji bocznej lub tylnej. Świetne dla osób o drobniejszej posturze. Podstawa przystosowana do kładzenia bosych stóp bez poczucia dyskomfortu.

- Vitra ID Mesh chair - ok. 4100 zł

https://www.vitra.com/en-gb/office/product/details/id-mesh

https://www.wellworking.co.uk/chairs-c2/office-c4/vitra-id-mesh-chair-...

Dal tych, chcących włoski design – Antonio Citterio zaprojektował linię foteli ID dla projektu Vitra. Unikatowa trójwymiarowa siatka daje uczycie materiału jednocześnie zachowując oddychalność dla skóry. Pełnia regulacji, w tym głębokości siedziska, lędźwi oraz podłokietników czyni ID Mesh fotelem z wysokiej półki.

- Altwork Station - ok. 22000 zł - dla szalonych, z nieograniczonym budżetem (DTN: fotel z mocowaniem na monitor i podstawką, z dowolną regulacją, pozwalający nawet leżeć, przywodzący na myśl Stephena Hawkinga)

https://www.youtube.com/watch?v=EuJQmNOsayo

https://altwork.com/products/signature-series?variant=31617929773146

(DTN: rozmawialiśmy też o:)

- Herman Miller x Logitech G Embody - ok. 5600 zł - owoc współpracy obu firm - jest to model Embody od cenionego German Miller w tej samej cenie, ale z kilkoma ciekawymi modyfikacjami dla graczy klik