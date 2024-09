Dostałeś SMS od dziecka? Uważaj, to oszustwo

Oszustwo metodą "hej mamo" jest kierowane przede wszystkim do osób nieco starszych. Działanie cyberprzestępców polega na podszywaniu się pod dziecko ofiary. Tego rodzaju oszustwa mogą przybierać różną formę.

Początek przeważnie jest podobny. Podejrzaną wiadomością podzieliła się z nami nasza czytelniczka. Jest to krótki komunikat, w którym osoba z obcego numeru prosi o pilny kontakt pod nowym numerem.

Oszust zachęcał naszą czytelniczkę do kontaktu pod wskazanym numerem za pośrednictwem komunikatora WhatsApp . Nie wiemy, jaką taktykę przybrali oszuści, ponieważ nasza czytelniczka pozostała ostrożna i nie nabrała się na "hej mamo".

Jeśli jednak do tego rodzaju oszustwa dochodzi, mamy do czynienia z różnymi bajkami, w które uwierzyć ma ofiara. Często pojawia się motyw zniszczonego telefonu, który na przykład wpadł do wody. Rzekome dziecko prosi rodzica o przelanie niemałej kwoty, rzędu 1 tys. zł w celu zakupu nowego urządzenia lub naprawy telefonu. Jeśli ktoś zdecyduje się przelać środki, straci je bezpowrotnie.