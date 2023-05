Wiadomość "od Allegro". Nasza czytelniczka nie dała się nabrać

Trwa kampania oszustów, w ramach której do Polaków docierają wiadomości e-mail od atakujących wykorzystujących wizerunek Allegro . To akcja, którą obserwujemy od wielu tygodni, a kolejne zgłoszenia od naszych czytelników potwierdzają różne scenariusze ataku. Pani Lucyna otrzymała e-mail, w którym ktoś zagroził blokadą jej konta na Allegro . Nasza czytelniczka nie dała się nabrać i zareagowała w jedyny właściwy sposób - zignorowała wiadomość.

W efekcie można w ten sposób nie tylko stracić dostęp do własnego konta (podając login i hasło oszust będzie mógł z niego skorzystać), ale także narazić się na dodatkowe problemy - jeśli na koncie Allegro zapisana jest karta płatnicza, otwiera to drogę do próby wykonania zakupów na koszt ofiary. Jeśli z kolei link przekieruje odbiorcę e-maila do uwierzytelnienia konta poprzez logowanie w bankowości internetowej i użytkownik to zrobi - może nawet stracić wszystkie oszczędności z konta bankowego.