Duża zmiana w Windows 11. Sterowniki drukarek idą do kosza

Na początku września 2023 r. zaczęły pojawiać się informacje, że Microsoft zakończy obsługę zewnętrznych sterowników drukarek . W skrócie: amerykański gigant przestanie dostarczać sterowniki tych urządzeń za pośrednictwem swoich kanałów, takich jak Windows Update. Z jednej strony pojawiły się pozytywne głosy, że to koniec problemów, z drugiej – sceptyczne: że koszmar dopiero się zacznie. Aby przekonać się, jak jest naprawdę, trzeba zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.

Microsoft chce całkowicie zmienić sposób, w jaki działają sterowniki w systemie Windows 11. Do tej pory gigant starał się dbać o to, by automatycznie pobrać sterowniki drukarki i tym samym zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Rzecz w tym, że każdy producent tworzy w tym celu swoje oprogramowanie, reprezentując nieco inne podejście. W efekcie modyfikacje systemu Windows 11, wprowadzane w aktualizacjach, niejednokrotnie już prowadziły do awarii drukarek. A to tylko początek kłopotów.